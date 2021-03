Covid-19: da Moderna e Pfizer importanti novità (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo alcuni giorni in cui si sono inseguite notizie allarmanti sui ritardi nelle consegne delle dosi di vaccino anti Covid-19, nel giro di poche ore sono arrivate novità molto confortanti che riportano, almeno momentaneamente, un po’ di sereno sul fronte della vaccinazione di massa in atto in Italia. Vaccino Moderna: ok contro le varianti Sul suo sito, la società ha comunicato come i risultati emersi sul vaccino Moderna Covid -19, mostrino un’efficacia anche contro le varianti della Sars-Cov-2: “La vaccinazione con il vaccino Covid-19 – si legge – ha prodotto titoli neutralizzanti contro tutte le principali varianti emergenti testate, comprese B.1.1.7 e B.1.351, identificate per la prima volta rispettivamente nel Regno Unito e nella Repubblica Sudafricana. Lo studio non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo alcuni giorni in cui si sono inseguite notizie allarmanti sui ritardi nelle consegne delle dosi di vaccino anti-19, nel giro di poche ore sono arrivatemolto confortanti che riportano, almeno momentaneamente, un po’ di sereno sul fronte della vaccinazione di massa in atto in Italia. Vaccino: ok contro le varianti Sul suo sito, la società ha comunicato come i risultati emersi sul vaccino-19, mostrino un’efficacia anche contro le varianti della Sars-Cov-2: “La vaccinazione con il vaccino-19 – si legge – ha prodotto titoli neutralizzanti contro tutte le principali varianti emergenti testate, comprese B.1.1.7 e B.1.351, identificate per la prima volta rispettivamente nel Regno Unito e nella Repubblica Sudafricana. Lo studio non ...

