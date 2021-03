"Sono le donne a fare opposizione in Turchia, non ci fermeremo" (Di sabato 27 marzo 2021) La Turchia sta scivolando rapidamente verso un sistema che assomiglia sempre più a un regime autocratico. Negli ultimi dieci giorni si Sono verificati eventi molto gravi, tra cui il ritiro dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la confisca di Gezi Park dalla municipalità metropolitana di Istanbul. Ne abbiamo parlato con Nesibe K?r??, 25 anni, avvocata, attivista per i diritti umani ed esponente del movimento delle donne in Turchia. La sua voce è quella di tante giovani di donne che da giorni protestano contro la deriva reazionaria dell’alleanza al governo, rappresentata dal partito conservatore del presidente Recep Tayyip Erdo?an (AKP) e dal Partito del Movimento Nazionalista (MHP). Nesibe, cosa sta succedendo nel tuo Paese? “La Turchia non è ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) Lasta scivolando rapidamente verso un sistema che assomiglia sempre più a un regime autocratico. Negli ultimi dieci giorni siverificati eventi molto gravi, tra cui il ritiro dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sullee la confisca di Gezi Park dalla municipalità metropolitana di Istanbul. Ne abbiamo parlato con Nesibe K?r??, 25 anni, avvocata, attivista per i diritti umani ed esponente del movimento dellein. La sua voce è quella di tante giovani diche da giorni protestano contro la deriva reazionaria dell’alleanza al governo, rappresentata dal partito conservatore del presidente Recep Tayyip Erdo?an (AKP) e dal Partito del Movimento Nazionalista (MHP). Nesibe, cosa sta succedendo nel tuo Paese? “Lanon è ...

HuffPostItalia : 'Sono le donne a fare opposizione in Turchia, non ci fermeremo' - Giorgiolaporta : Invece di fare la pagliacciata di sostituire #Marcucci e #DelRio per far vedere che le #donne sono fondamentali nel… - beppesevergnini : «... le città sono donne e anche di loro ci si può innamorare e non dimenticarle mai». È così, ogni viaggiatore lo… - rossaricciaema1 : RT @wolfPris: Vedo ahimè 3 tipi di donne. 1. Quelle che odiano gli uomini a prescindere (du coioni) 2. Quelle che te la esplodono in faccia… - hagsandcupcakes : @queerantifababy tw: transfobia purtroppo è una narrativa comune che le donne trans etero siano 'femminielli', ment… -