Rapinatori uccisi a Marano, il web ringrazia: "Hai fatto bene, due malviventi in meno" (Di sabato 27 marzo 2021) Non si è di certo risparmiato il popolo del web dopo quanto accaduto nella serata di ieri tra Marano e Villaricca. Ciro Chirollo e Domenico Romano, 30 anni e 39 anni, di Sant'Antimo, si sono resi autori di un tentativo di rapina ai danni di un giovane di 25 anni residente a Marano. I due L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

FeelFilippo : Direttore @vfeltri ma le sembra normale tutto ciò? 'Napoli, rapinatori travolti e uccisi con la Smart: la vittima… - enzoacunzo : @colvieux a napoli non è la prima volta che succede,qualche anno fa un tizio inseguì e travolse uno in motorino ch… - paolo45893840 : adesso mi aspetto la solidarietà per i due rapinatori, pregiudicati , che a napoli sono stati speronati e uccisi dalla loro vittima. - paolochiariello : Juorno ecco chi sono i che rapinatori rimasti uccisi mentre facevano una rapina - juornoit : Juorno ecco chi sono i che rapinatori rimasti uccisi mentre facevano una rapina -