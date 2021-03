Madonna in trono con bambino: torna a Ravenna dal Louvre dopo 160 anni (Di giovedì 25 marzo 2021) Presentata a Ravenna La Madonna in trono col bambino, che torna in città dopo 160 anni in occasione delle celebrazioni dantesche Ravenna accoglie il ritorno del celebre altorilievo della Madonna in trono col bambino realizzato alla fine del tredicesimo secolo e conservato al Museo del Louvre in Francia. L’opera si trovava nella città bizantina accanto al sarcofago che custodiva le spoglie di Dante Alighieri. In occasione delle celebrazioni dantesche, nel 700esimo della morte del Sommo Poeta, il museo parigino ha permesso che tornasse in Romagna. Più precisamente a San Romualdo, dove sarà esposta, nella chiesa del paese, in occasione della mostra “Dante. Gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Presentata aLaincol, chein città160in occasione delle celebrazioni dantescheaccoglie il ritorno del celebre altorilievo dellaincolrealizzato alla fine del tredicesimo secolo e conservato al Museo delin Francia. L’opera si trovava nella città bizantina accanto al sarcofago che custodiva le spoglie di Dante Alighieri. In occasione delle celebrazioni dantesche, nel 700esimo della morte del Sommo Poeta, il museo parigino ha permesso chesse in Romagna. Più precisamente a San Romualdo, dove sarà esposta, nella chiesa del paese, in occasione della mostra “Dante. Gli ...

ravennafestival : RT @chr_masset: La famosa scultura 'Madonna in trono con bambino', altorilievo dell'inizio del 300 che era vicino alla tomba di #Dante, sar… - claire_thuaudet : RT @chr_masset: La famosa scultura 'Madonna in trono con bambino', altorilievo dell'inizio del 300 che era vicino alla tomba di #Dante, sar… - maurizioID : RT @mdepascale: Torna a #Ravenna dal @MuseeLouvre dopo circa 160 anni la 'Madonna in Trono con Bambino' un prestigioso prestito per la most… - SandrinAsnieres : RT @chr_masset: La famosa scultura 'Madonna in trono con bambino', altorilievo dell'inizio del 300 che era vicino alla tomba di #Dante, sar… - CronacadiRa : LA 'MADONNA IN TRONO CON BAMBINO' IN PRESTITO DAL LOUVRE Si tratta della scultura che in origine proteggeva il sar… -