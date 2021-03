Virtus Bologna-Joventut Badalona oggi | orario | tv | programma | streaming EuroCup 2021

(Di martedì 23 marzo 2021) Il momento è arrivato: iniziano i quarti di finale di2020-per laSegafredo. La formazione di Sasha Djordjevic sfida, alla Segafredo Arena, la, in una sfida che racchiude un bel pezzo di storia della pallacanestro europea degli Anni ’90. La, infatti, è stata campione d’Europa nel 1994, ma avrebbe potuto già esserlo due anni prima, senza un tiro proprio di Djordjevic che regalò al Partizan Belgrado l’Eurocoppa (nome di transizione a metà tra Coppa dei Campioni, fino al 1991, ed Eurolega, dal 1996). Le V nere, invece, hanno trionfato nel 1998 e nel 2001, altro anno particolare a causa dello sdoppiamento con la Suproleague per una vicenda di inizio millennio ancora ben ricordata da chi l’ha vissuta. I catalani, ...

Pesaro -70 - 75. Due falli tecnici e conseguente espulsione per Repesa (che evidentemente vuole rientrare in panchina gradualmente) nella partita persa contro. Molto bene ...Il momento è arrivato: iniziano i quarti di finale di EuroCup 2020-2021 per la Virtus Segafredo Bologna. La formazione di Sasha Djordjevic sfida, alla Segafredo Arena, la Joventut Badalona, in una ...EuroCup, si giocano i quarti di finale. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Virtus Bologna- Joventut Badalona ...