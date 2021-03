PS5 è introvabile ma c' è chi la vende perché preferisceil Nintendo 64

PS5 è introvabile ma c'è chi la vende perché preferisce...il Nintendo 64 (Di martedì 23 marzo 2021) PlayStation 5 rimane estremamente difficile da trovare e un giocatore ha sfruttato questo fatto "ricostruire e aumentare" sua collezione di giochi per Nintendo 64. In un thread su ResetEra, un utente di nome Traxus ha condiviso la storia. Secondo Traxus, il sistema venduto era una versione digitale di PS5. L'utente si è divertito con la line-up di lancio della console, ma a quanto pare ritiene più divertenti i giochi originariamente lanciati su N64. "Ora ho dei bambini e credo che l'N64 sia semplicemente divertente da morire, specialmente per i bambini piccoli con tutti i fantastici platform 3D disponibili", ha detto Traxus su ResetEra. Secondo il post, la ricerca dei classici giochi N64 è iniziata dopo aver scoperto un televisore CRT sul ciglio della strada. La TV ha ricordato a Traxus il passato, mettendo in moto una catena di eventi che lo hanno portato a ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 marzo 2021) PlayStation 5 rimane estremamente difficile da trovare e un giocatore ha sfruttato questo fatto "ricostruire e aumentare" sua collezione di giochi per64. In un thread su ResetEra, un utente di nome Traxus ha condiviso la storia. Secondo Traxus, il sistema venduto era una versione digitale di PS5. L'utente si è divertito con la line-up di lancio della console, ma a quanto pare ritiene più divertenti i giochi originariamente lanciati su N64. "Ora ho dei bambini e credo che l'N64 sia semplicemente divertente da morire, specialmente per i bambini piccoli con tutti i fantastici platform 3D disponibili", ha detto Traxus su ResetEra. Secondo il post, la ricerca dei classici giochi N64 è iniziata dopo aver scoperto un televisore CRT sul ciglio della strada. La TV ha ricordato a Traxus il passato, mettendo in moto una catena di eventi che lo hanno portato a ...

