Juventus, che bordate di Cassano a CR7: “Pensa solo ai suoi gol e record” (Di martedì 23 marzo 2021) Il ko contro il Benevento ha messo sul banco degli imputati e, a detta di Antonio Cassano, anche Cristiano Ronaldo. L’ex fantasista barese come suo consueto di è espresso all’interno della Bobo TV, canale Twitch di Christian Vieri. Cassano bolla CR7 come maggiore responsabile per la situazione attuale: “Se vendi Cristiano, sono 100 milioni con cui puoi ingaggiare un paio di top player. L’anno scorso Sarri ha messo in pratica il miglior calcio degli ultimi anni ed è stato licenziato. Il suo problema era Cristiano Ronaldo. Non può avere un allenatore che vuole giocare a calcio con Cristiano Ronaldo, è un freno anche per Pirlo. Cristiano Pensa solo ai suoi gol e ai suoi record. Se sei presidente e vuoi iniziare un nuovo ciclo, non puoi dare a un allenatore esordiente la ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Il ko contro il Benevento ha messo sul banco degli imputati e, a detta di Antonio, anche Cristiano Ronaldo. L’ex fantasista barese come suo consueto di è espresso all’interno della Bobo TV, canale Twitch di Christian Vieri.bolla CR7 come maggiore responsabile per la situazione attuale: “Se vendi Cristiano, sono 100 milioni con cui puoi ingaggiare un paio di top player. L’anno scorso Sarri ha messo in pratica il miglior calcio degli ultimi anni ed è stato licenziato. Il suo problema era Cristiano Ronaldo. Non può avere un allenatore che vuole giocare a calcio con Cristiano Ronaldo, è un freno anche per Pirlo. Cristianoaigol e ai. Se sei presidente e vuoi iniziare un nuovo ciclo, non puoi dare a un allenatore esordiente la ...

