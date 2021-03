Creval: ok Consob a OPA Credit Agricole, al via il 30 marzo (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – La Consob ha approvato il documento di offerta dell’OPA lanciata da Credit Agricole Italia sul Creval. Il periodo di adesione all’offerta, concordato con Borsa Italiana, corrispondente a quindici giorni di Borsa aperta, avrà inizio il 30 marzo e terminerà il 21 aprile, estremi inclusi, salvo proroghe. Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Laha approvato il documento di offerta dell’OPA lanciata daItalia sul. Il periodo di adesione all’offerta, concordato con Borsa Italiana, corrispondente a quindici giorni di Borsa aperta, avrà inizio il 30e terminerà il 21 aprile, estremi inclusi, salvo proroghe.

OPA Creval: prezzo azioni portate in adesione è conveniente? Nello specifico a Credit Agricole Italia era stato dato l'ok al superamento della soglia del 10 per cento nel capitale del Creval, incrementabile fino al 20 per cento, e quindi all'acquisto di una ...

