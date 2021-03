Russia | clima e Afghanistan L’agenda di Tony Blinken alla Nato

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Un’opportunità per avviare un nuovo capitolo delle relazioni transatlantiche”. È la riunione tra i ministri degli Esteri della, al via domani a Bruxelles, preannunciata oggi dconsueta conferenza stampa del segretario generale Jens Stoltenberg. Con Luigi Di Maio e colleghi, ci sarà per la prima volta il segretario di Stato americano, oggi collegato intanto con il Consiglio Affari esteri dell’Ue. Il capo della diplomazia Usa ha già preannunciato l’obiettivo della settimana europea: “Ci impegniamo a ricostruire le nostre partnership e alleanze, una fonte fondamentale di forza”.Domani, sul tavolo della, ci sarà soprattutto la preparazione al summit tra capi di Stato e di governo, previsto più avanti nel corso dell’anno (ancora non c’è una data). ...

