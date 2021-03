Droni e software per coltivare i campi | le nuove frontiere dell’agricoltura

Leggi su ck12

(Di lunedì 22 marzo 2021) Nell’ambitoletecnologie si stanno diffondendo con rapidità tra le aziende:, computer esono learmi degli agricoltori. Credit: PixabayLo sviluppo delle tecnologie impone ormai rinnovamenti in qualsiasi campo lavorativo. La tradizione lascia così spazio all’innovazione anche in ambiti da sempre legati alla manualità: non solo nelle fabbriche o nelle industrie, ma anche nelle aziende agricole. Oggi si parla ormai di agricoltura 4.0: meno fatica fisica, più algoritmi,e mezzi tecnologici. Lo sviluppo digitale è entrato a far parte delle attività agricole contribuendo a risparmiare tempi di lavoro e sprechi, con un occhio particolare alla sostenibilità. Da qui anche lo sviluppo di nuovi percorsi di studio pensati per formare i nuovi ...