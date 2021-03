“Viviamo in un paese rotto”. In Germania Der Spiegel sfata un mito e denuncia "l'incompetenza tedesca" (Di domenica 21 marzo 2021) “Viviamo in un paese rotto”. Lo scrive Der Spiegel, tracciando un quadro sconsolante della situazione in Germania. Il giornale tedesco traccia un bilancio della situazione nel paese a un anno dall’inizio della pandemia, tra caos e difficoltà gestionale, che hanno portato la Merkel ad annunciare un possibile prolungamento del lockdown anche in aprile. “Nel sedicesimo anno di governo della cancelliera Merkel, si ha a volte la nauseante sensazione di vivere in un paese rotto. Il maestro di scuola tedesco di una volta, che in tutti i suoi quaderni faceva stampare il marchio di qualità Made in Germany, è diventato nei confronti internazionali un pigro ritardatario che insegue”. La cover story ha un titolo eloquente: “La nuova incompetenza ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) “in un”. Lo scrive Der, tracciando un quadro sconsolante della situazione in. Il giornale tedesco traccia un bilancio della situazione nela un anno dall’inizio della pandemia, tra caos e difficoltà gestionale, che hanno portato la Merkel ad annunciare un possibile prolungamento del lockdown anche in aprile. “Nel sedicesimo anno di governo della cancelliera Merkel, si ha a volte la nauseante sensazione di vivere in un. Il maestro di scuola tedesco di una volta, che in tutti i suoi quaderni faceva stampare il marchio di qualità Made in Germany, è diventato nei confronti internazionali un pigro ritardatario che insegue”. La cover story ha un titolo eloquente: “La nuova...

