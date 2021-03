Piemonte Dichiarato Rosso Scuro | Aumentano Le Restrizioni di Draghi

Advertising

Liberop79653844 : #Cirio #Piemonte ha dichiarato 'Procedere con la campagna vaccinale è una assoluta priorità, perché il vaccino rapp… - giorgiovascotto : @sirascalinci @marieta99044909 Meglio di no. L’AIFA domenica giura e spergiura sulla sicurezza di AstraZeneca, e b… - Armageddon5567 : Piemonte, il signore deceduto dopo essere vaccinato, dopo autopsia risulta deceduto per problemi cardiaci. La mogli… - marchess88 : Il #Piemonte ha bloccato un lotto di vaccino @AstraZeneca dopo che un prof di #Biella è morto dopo aver ricevuto il… - Marchess86 : Il #Piemonte blocca un lotto del vaccino anti-Covid @AstraZeneca dopo che un prof di #Biella è morto dopo essersi v… -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte Dichiarato

... anche se ormai è passato più di un mese dal giorno in cui abbiamola nostra adesione ...6% degli ultraottantenni, contro il 49,8% del, il 42,9% della Liguria , il 50% dell' Emilia -...Una partenza simbolica, la prima in tutto il. La Valle dei Pittori è stata scelta perchè Re è stato il primo comune ad essereZona Rossa in Regione. Le vaccinazioni oggi sono ...Il 21 marzo, primo giorno di primavera, ricorre in tutto il mondo la “Giornata internazionale delle Foreste”, proclamata nel 2012 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di l'atte ...La Valle dei Pittori è stata scelta perchè Re è stato il primo comune ad essere dichiarato Zona Rossa in Regione Partita la vaccinazione degli ultra settantenni in Valle Vigezzo. Una partenza ...