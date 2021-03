Parma, Pellè: «Contento per il gol ma deluso per il risultato» (Di sabato 20 marzo 2021) Graziano Pellè ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il gol in rovesciata realizzato nel corso di Genoa-Parma. Queste le sue parole Graziano Pellè ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il gol in rovesciata realizzato nel corso di Genoa-Parma. Queste le sue parole. risultato – «Ovviamente io penso più alla squadra che a me stesso. Oggi sono rammaricato nonostante il gol. Siamo cresciuti, giochiamo con personalità ma dobbiamo essere consapevoli e concentrati per novanta minuti. Subiamo gol ad ogni tiro che subiamo ma non dobbiamo perdere tempo a guardarci indietro». CATTIVERIA – «In Serie A non hai tante occasioni. Devi sfruttarle, devi essere più cinico. Ci sono tanti dettagli per un attaccante. Tutti cerchiamo sempre di fare gol. Bisogna reagire». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Grazianoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il gol in rovesciata realizzato nel corso di Genoa-. Queste le sue parole Grazianoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il gol in rovesciata realizzato nel corso di Genoa-. Queste le sue parole.– «Ovviamente io penso più alla squadra che a me stesso. Oggi sono rammaricato nonostante il gol. Siamo cresciuti, giochiamo con personalità ma dobbiamo essere consapevoli e concentrati per novanta minuti. Subiamo gol ad ogni tiro che subiamo ma non dobbiamo perdere tempo a guardarci indietro». CATTIVERIA – «In Serie A non hai tante occasioni. Devi sfruttarle, devi essere più cinico. Ci sono tanti dettagli per un attaccante. Tutti cerchiamo sempre di fare gol. Bisogna reagire». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

OptaPaolo : 3379 - Graziano #Pellè ha ritrovato il gol in Serie A dopo 3379 giorni: l'unica altra sua rete nella competizione e… - SkySport : Parma-Genoa, gol in rovesciata di Pellé: non segnava in Italia da quasi 10 anni. VIDEO - CB_Ignoranza : La vertigine non èèè Paura di cadereeee Ma voglia di volareee GRAZIANO PELLÈ ?? Stopperaccio al volo e rovesciata… - LocoxelFutbol_ : Serie A de Italia | Finalizado: Parma 1 (Graziano Pellé) - 2 Genoa (Gianluca Scamacca x2). #SerieA_LxF - zazoomblog : Parma - Genoa 1 - 2 la magia di Pellé non basta: Scamacca affonda Daversa - #Parma #Genoa #magia #Pellé #basta: -