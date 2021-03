Ispezioni negli obitori d’Italia e non sembra vero: sangue a terra e bare abbandonate (Di venerdì 19 marzo 2021) Le Ispezioni del Nas in numerosi obitori italiani svolte nelle ultime ore hanno accertato alcune situazioni di estremo degrado, dando il via a decine di denunce. Scenari sconcertanti quelli che si sono trovati di fronte gli uomini del Nas dei Carabinieri negli obitori ispezionati in numerose località di tutta Italia: dal nord a Torino fino ad L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 19 marzo 2021) Ledel Nas in numerosiitaliani svolte nelle ultime ore hanno accertato alcune situazioni di estremo degrado, dando il via a decine di denunce. Scenari sconcertanti quelli che si sono trovati di fronte gli uomini del Nas dei Carabinieriispezionati in numerose località di tutta Italia: dal nord a Torino fino ad L'articolo proviene da Leggilo.org.

