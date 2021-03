Giornata di passione sul condono. Scontro Draghi-Lega, ma alla fine Salvini si accontenta (Di venerdì 19 marzo 2021) La lunga e faticosa mediazione di Mario Draghi con la Lega sull’ultimo miglio del decreto Sostegni inizia qualche minuto dopo le quattro del pomeriggio. Il Consiglio dei ministri, convocato alle 15 a palazzo Chigi, non è ancora iniziato. Più di un ministro discute nei corridoi. I capannelli che si formano sono l’immagine di una maggioranza spaccata sul tema scivoloso della cancellazione delle vecchie cartelle fiscali. Tema tutt’altro che tecnico perché i diverbi sui tetti e sui tempi segnano il confine tra il fronte dell’intervento chirurgico, guidato dal Pd, e quello massimalista, in odore di condono, capeggiato dalla Lega e sostenuto da Forza Italia. I 5 stelle in mezzo, più defilati. Il premier stringe. Riunione a quattro nel suo studio per chiudere la questione, dare al Carroccio ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) La lunga e faticosa mediazione di Mariocon lasull’ultimo miglio del decreto Sostegni inizia qualche minuto dopo le quattro del pomeriggio. Il Consiglio dei ministri, convocato alle 15 a palazzo Chigi, non è ancora iniziato. Più di un ministro discute nei corridoi. I capannelli che si formano sono l’immagine di una maggioranza spaccata sul tema scivoloso della cancellazione delle vecchie cartelle fiscali. Tema tutt’altro che tecnico perché i diverbi sui tetti e sui tempi segnano il contra il fronte dell’intervento chirurgico, guidato dal Pd, e quello massimalista, in odore di, capeggiato de sostenuto da Forza Italia. I 5 stelle in mezzo, più defilati. Il premier stringe. Riunione a quattro nel suo studio per chiudere la questione, dare al Carroccio ...

