Il calcio italiano non corre, in compenso subisce gol su gol costruendo da dietro (Di giovedì 18 marzo 2021) E meno male che, in una sera d’estate, il Rio Ave decise di suicidarsi calcisticamente facendo rientrare il Milan in Europa League. Altrimenti adesso avremmo avuto la sola Roma in una competizione europea. Fino a stasera ne abbiamo due: ci sono, appunto, anche i rossoneri che affronteranno il Manchester United. In Italia ogni emergenza viene affrontata alla stessa maniera. Fatto (che sia un’episodio di violenza sessuale alla fermata romana di La Storta, o l’omicidio del povero Paparelli, o altro); clamore mediatico; fatua polemica politica e mediatica; decreto legge; dimenticatoio. Almeno fino al successivo episodio eclatante. Gattopardismo in purezza. Vale così anche per il calcio. Adesso, per 48 ore, fino alla prossima giornata di campionato, si parlerà della crisi del calcio italiano. Fino a un’inutile rete di Cristiano Ronaldo al ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) E meno male che, in una sera d’estate, il Rio Ave decise di suicidarsi calcisticamente facendo rientrare il Milan in Europa League. Altrimenti adesso avremmo avuto la sola Roma in una competizione europea. Fino a stasera ne abbiamo due: ci sono, appunto, anche i rossoneri che affronteranno il Manchester United. In Italia ogni emergenza viene affrontata alla stessa maniera. Fatto (che sia un’episodio di violenza sessuale alla fermata romana di La Storta, o l’omicidio del povero Paparelli, o altro); clamore mediatico; fatua polemica politica e mediatica; decreto legge; dimenticatoio. Almeno fino al successivo episodio eclatante. Gattopardismo in purezza. Vale così anche per il. Adesso, per 48 ore, fino alla prossima giornata di campionato, si parlerà della crisi del. Fino a un’inutile rete di Cristiano Ronaldo al ...

