Vaccini: Ema verso ok ad AstraZeneca. Ma Ue pronta a bloccare export verso Londra (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 marzo, gli esperti dell'Ema, probabilmente in una conferenza stampa dal quartier generale di Amsterdam, daranno il loro parere sul siero della casa anglo-svedese dopo lo stop cautelativo alle somministrazioni in oltre 16 Paesi europei, Italia inclusa. Ma a poche orte dal verdetto, Ursula Von der Leyen ha usato parole forti contro Londra: dei 180 milioni di dosi pattuite ne arriveranno 70 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 marzo, gli esperti dell'Ema, probabilmente in una conferenza stampa dal quartier generale di Amsterdam, daranno il loro parere sul siero della casa anglo-svedese dopo lo stop cautelativo alle somministrazioni in oltre 16 Paesi europei, Italia inclusa. Ma a poche orte dal verdetto, Ursula Von der Leyen ha usato parole forti contro: dei 180 milioni di dosi pattuite ne arriveranno 70 L'articolo proviene da Firenze Post.

pietroraffa : #FLASH# VACCINI, EMA: NO PROVE CHE ASTRAZENECA ABBIA PROVOCATO TROMBOSI - lorepregliasco : Cooke (dir. esecutivo EMA): al momento non c'è alcuna indicazione che i vaccini abbiano causato questi eventi, che… - RaiNews : 'Abbiamo autorizzato vaccini che possono evitare le morti da Covid. Gli eventi avversi sono molto rari, e dobbiamo… - PrimaiLavorator : RT @antonio_bordin: Un ministro che approva solo i vaccini approvati dall'Ema e sospende solo i vaccini sospesi dalla Germania, non è un mi…