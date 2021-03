Warriors travolti dai Lakers, 10 punti per Mannion (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga per Golden State nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet del Chase Center di San Francisco, i Warriors vengono travolti dai Los Angeles Lakers per 128-97. Tra i campioni in carica un’altra prova monumentale di LeBron James, che infila la sua quarta tripla doppia stagionale, andando a referto con Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga per Golden State nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet del Chase Center di San Francisco, ivengonodai Los Angelesper 128-97. Tra i campioni in carica un’altra prova monumentale di LeBron James, che infila la sua quarta tripla doppia stagionale, andando a referto con

Ultime Notizie dalla rete : Warriors travolti NBA, n°1 per assist ma non gli basta, Curry è una furia: "Perdere così è imbarazzante" ... "Onestamente dovremmo essere stufi marci di venire travolti in questo modo: è imbarazzante . ... E a chi gli ha chiesto cosa trarre di positivo anche da una sconfitta del genere, il n°30 degli Warriors ...

