Roberto Saviano ricoverato in ospedale: lo scrittore e giornalista dovrà essere operato (Di martedì 16 marzo 2021) La notizia arriva proprio dallo stesso Roberto Saviano che sui social annuncia che dovrà subire un intervento. Immediatamente moltissimi amici e fan hanno deciso di fargli sentire la propria vicinanza con diversi commenti sui social. Lo scrittore qualche giorno fa era stato regolarmente presente alla trasmissione Rai Che tempo che fa per parlare di nuove generazioni. Roberto Saviano in ospedale: le sue parole Roberto Saviano, scrittore e giornalista, aggiorna i fan sui social di quanto gli sta accadendo in queste ore svelando immediatamente : “Mi tocca… le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime“. Poi ci ironizza su: “Forse tutta la merd* ricevuta dai merdi*, in ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 marzo 2021) La notizia arriva proprio dallo stessoche sui social annuncia chesubire un intervento. Immediatamente moltissimi amici e fan hanno deciso di fargli sentire la propria vicinanza con diversi commenti sui social. Loqualche giorno fa era stato regolarmente presente alla trasmissione Rai Che tempo che fa per parlare di nuove generazioni.in: le sue parole, aggiorna i fan sui social di quanto gli sta accadendo in queste ore svelando immediatamente : “Mi tocca… le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime“. Poi ci ironizza su: “Forse tutta la merd* ricevuta dai merdi*, in ...

