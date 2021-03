Covid, cambia il Comitato Tecnico Scientifico: membri ridotti a 12, Locatelli coordinatore (Di martedì 16 marzo 2021) cambia il Comitato Tecnico Scientifico (Cts): dopo l’uscita di Agostino Miozzo, diventa coordinatore il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, affiancato dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro come portavoce unico. I membri sono ridotti a 12. É quanto stabilito dal Capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, che “preso atto delle recenti dimissioni del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, dottor Agostino Miozzo, e in relazione alla nuova fase dell’emergenza coronavirus, con l’accelerazione delle attività inerenti al nuovo piano vaccinale”, ha ritenuto opportuno razionalizzare le attività del CTS, al fine di ottimizzarne il ... Leggi su tpi (Di martedì 16 marzo 2021)il(Cts): dopo l’uscita di Agostino Miozzo, diventail presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco, affiancato dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro come portavoce unico. Isonoa 12. É quanto stabilito dal Capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, che “preso atto delle recenti dimissioni deldel, dottor Agostino Miozzo, e in relazione alla nuova fase dell’emergenza coronavirus, con l’accelerazione delle attività inerenti al nuovo piano vaccinale”, ha ritenuto opportuno razionalizzare le attività del CTS, al fine di ottimizzarne il ...

