Post Cagliari-Juventus | le voci degli allenatori

(Di domenica 14 marzo 2021) Andrea Pirlo e Leonardo Semplici sono intervenuti in conferenza stampa nel, match della ventisettesima giornata di Serie A conclusa 1-3 per i bianconeri con la tripletta di Cristiano Ronaldo e la rete di Simeone.: cosa ha detto Pirlo? Dopo la delusione europea, lacoglie un importante vittoria ae torna a sperare per la conquista del titolo. Cosi il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo: “Siamo qui per cercare di fare l’impresa. Sappiamo vincerle tutte da qui alla fine e sperare che l’Inter perda qualche puntoa. Oggi abbiamo avuto il giusto approccio alla gara, era fondamentale partire bene dopo l’eliminazione dalla Champions”....

Tre gol per seppellire le polemicheChampions e rilanciare la Juve di Pirlo. La risposta di Cristiano Ronaldo è arrivata forte, fortissima a, squadra contro la quale ancora non aveva mai segnato. Ne ha fatti tre di gol , ...Juventus, l'esultanza di Ronaldo è stata contro le critiche che l'hanno visto protagonista in settimanaeliminazione Champions.Juventus, Cristiano Ronaldo si è sfogato segnando una tripletta decisamente importante. NelChampions League, dopo l'eliminazione col Porto, il fenomeno ...Leggi le dichiarazioni di Pirlo e Semplici nel post Cagliari-Juventus match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A ...Le dichiarazioni post-partita del presidente del Cagliari Tommaso Giulini ai microfoni di Sky. "Non abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Non ci abbiamo messo quella cattiveria ...