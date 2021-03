LIVE Parigi-Nizza, ottava tappa in DIRETTA: Roglic crolla dopo due cadute, Schachmann vince ancora la Corsa al Sole! Tappa a Cort Nielsen (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 17.01 Va in archivio nella maniera più incredibile questa settantanovesima edizione della Parigi-Nizza. Grazie per averci seguito e a domani per il prosieguo della Tirreno-Adriatico. 16.57 Questa la classifica generale definitiva: 1 Schachmann Maximilian BORA – hansgrohe 28:49:51 2 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:19 3 IZAGIRRE Ion Astana – Premier Tech 0:23 4 HAMILTON Lucas Team BikeExchange 0:41 5 BENOOT Tiesj Team DSM 0:42 6 MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits 1:14 7 HAIG Jack Bahrain – Victorious 1:18 8 JORGENSON Matteo Movistar Team 1:29 9 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 1:31 10 MÄDER Gino ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 17.01 Va in archivio nella maniera più incredibile questa settantanovesima edizione della. Grazie per averci seguito e a domani per il prosieguo della Tirreno-Adriatico. 16.57 Questa la classifica generale definitiva: 1Maximilian BORA – hansgrohe 28:49:51 2 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:19 3 IZAGIRRE Ion Astana – Premier Tech 0:23 4 HAMILTON Lucas Team BikeExchange 0:41 5 BENOOT Tiesj Team DSM 0:42 6 MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits 1:14 7 HAIG Jack Bahrain – Victorious 1:18 8 JORGENSON Matteo Movistar Team 1:29 9 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 1:31 10 MÄDER Gino ...

