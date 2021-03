Coronavirus, tornano a calare le vittime. Figliuolo: basta dosi buttate, piuttosto vaccinare chi passa (Di domenica 14 marzo 2021) Sono 21.315 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 264 i morti che portano a un totale da inizio pandemia di 102.145 vittime. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri, i contagi erano stati 26.062 mentre le vittime 317. Erano però stati effettuati 100mila test in più. I tamponi molecolari e antigeni esaminati oggi sono stati invece 273.966 con un tasso di positività che è salito al 7,78%, ieri era stato del 6,98%, quindi oggi in aumento di circa lo 0,8%.Dall'inizio dell'emergenza sanitaria i casi totali hanno raggiunto 3.223.142. Gli attualmente positivi sono 531.266 (+11.205 rispetto a ieri). I dimessi e i guariti sono 2.589.731 (+9.835). In isolamento domiciliare ci sono 503.666 persone (+10.740). I nuovi pazienti in terapia intensiva sono 243. Il saldo giornaliero ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 14 marzo 2021) Sono 21.315 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 264 i morti che portano a un totale da inizio pandemia di 102.145. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri, i contagi erano stati 26.062 mentre le317. Erano però stati effettuati 100mila test in più. I tamponi molecolari e antigeni esaminati oggi sono stati invece 273.966 con un tasso di positività che è salito al 7,78%, ieri era stato del 6,98%, quindi oggi in aumento di circa lo 0,8%.Dall'inizio dell'emergenza sanitaria i casi totali hanno raggiunto 3.223.142. Gli attualmente positivi sono 531.266 (+11.205 rispetto a ieri). I dimessi e i guariti sono 2.589.731 (+9.835). In isolamento domiciliare ci sono 503.666 persone (+10.740). I nuovi pazienti in terapia intensiva sono 243. Il saldo giornaliero ...

