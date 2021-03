Giornata per le vittime Covid: a Bergamo un cuore tricolore e l’arrivo di Mario Draghi (Di sabato 13 marzo 2021) Giovedì 18 marzo, con l’arrivo del presidente del Cosiglio Mario Draghi che proprio questa occasione ha scelto per la sua prima uscita pubblica ufficiale, Bergamo commemorerà le vittime dell’emergenza coronavirus, che ha colpito duramente la città e il territorio provinciale, nella prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. Il programma della Giornata, coordinato dal Comune e dalla Diocesi di Bergamo, in collaborazione con l’Ospedale Papa Giovanni XXIII e Humanitas Gavazzeni, è molto fitto e variegato e si dispiega in diversi luoghi della città di Bergamo. I cittadini bergamaschi, impossibilitati ad assistere alla commemorazione per via delle vigenti regole sul contenimento del ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 marzo 2021) Giovedì 18 marzo, condel presidente del Cosiglioche proprio questa occasione ha scelto per la sua prima uscita pubblica ufficiale,commemorerà ledell’emergenza coronavirus, che ha colpito duramente la città e il territorio provinciale, nella primanazionale in memoria delledell’epidemia di Coronavirus. Il programma della, coordinato dal Comune e dalla Diocesi di, in collaborazione con l’Ospedale Papa Giovanni XXIII e Humanitas Gavazzeni, è molto fitto e variegato e si dispiega in diversi luoghi della città di. I cittadini bergamaschi, impossibilitati ad assistere alla commemorazione per via delle vigenti regole sul contenimento del ...

