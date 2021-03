Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 12 MARZOORE 15:20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRA SUL QUALE AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E CASILINA, IN SENSO OPPOSTO CODE TRA LA BUFALOTTA E L’INNESTO COL TRATTO URBANO DELLA A24. RESTIAMO SUL TRATTO URBANO DOVE SI STA IN CODA GIÀ DALLA TOGLIATTI IN USCITA DALLA CAPITALE NUOVAMENTE IN USCITA DASI RALLENTA SULLA FLAMINIA, TRA VIA DEI DUE PONTI E CASTEL GIUBILEO ANCORA DISAGI SULLA SALARIA DOVE IL TRAFFICO È NOTEVOLMENTE RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI NEI DUE SENSI ANCHE A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI RAMMENTIAMO CHE SONO ATTIVE LE NUOVE LINEE “S”: IL PIANO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...