The Elder Scrolls Online ha superato i 18 milioni di giocatori totali (Di venerdì 12 marzo 2021) Durante la diretta di ieri in cui Microsoft ha parlato dell'acquisizione di Bethesda, si sono toccati diversi punti interessanti. Oltre alla discussione su Xbox Game Pass, il direttore dello studio di ZeniMax Online Studios Matt Firor ha snocciolato alcuni dati riguardanti The Elder Scrolls Online. Il 2020 per il gioco è stato senza dubbio un successo, con tre milioni di nuovi giocatori che si sono uniti, portando il totale degli utenti a 18 milioni. "Non è un segreto che The Elder Scrolls Online abbia faticato all'inizio, ma Robert il fondatore di ZeniMax non ha perso la fiducia in noi. 'Ragazzi, siete intelligenti', ha detto. 'Non è andata come volevate, ma avete la possibilità di migliorare'. E lo abbiamo fatto, e ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021) Durante la diretta di ieri in cui Microsoft ha parlato dell'acquisizione di Bethesda, si sono toccati diversi punti interessanti. Oltre alla discussione su Xbox Game Pass, il direttore dello studio di ZeniMaxStudios Matt Firor ha snocciolato alcuni dati riguardanti The. Il 2020 per il gioco è stato senza dubbio un successo, con tredi nuoviche si sono uniti, portando il totale degli utenti a 18. "Non è un segreto che Theabbia faticato all'inizio, ma Robert il fondatore di ZeniMax non ha perso la fiducia in noi. 'Ragazzi, siete intelligenti', ha detto. 'Non è andata come volevate, ma avete la possibilità di migliorare'. E lo abbiamo fatto, e ...

