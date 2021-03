Fonseca: «Alla Roma per vincere titoli. La mia squadra deve sempre avere iniziativa» (Di sabato 13 marzo 2021) Paulo Fonseca si è raccontato a Forbes e DAZN entrando nei meandri del suo essere allenatore: queste le parole del tecnico della Roma Paulo Fonseca si è raccontato – in due momenti distinti – a Forbes e DAZN entrando nei meandri del suo essere allenatore. Queste le parole del tecnico dei giallorossi. ISPIRAZIONE – «Io ho avuto Jean-Paul, una persona con cui ho parlato molto e che ha fatto crescere la mia passione per l’allenamento. Da quando ho iniziato ad oggi, il mio riferimento principale è Guardiola. Sono anche cresciuto con Mourinho, che ha cambiato il modo di allenare, ha cambiato la leadership nel calcio. A Roma dobbiamo giocare sempre per vincere. Dobbiamo avere sempre questa ambizione. La leadership per me è una cosa molto importante. Io sono ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Paulosi è raccontato a Forbes e DAZN entrando nei meandri del suo essere allenatore: queste le parole del tecnico dellaPaulosi è raccontato – in due momenti distinti – a Forbes e DAZN entrando nei meandri del suo essere allenatore. Queste le parole del tecnico dei giallorossi. ISPIRAZIONE – «Io ho avuto Jean-Paul, una persona con cui ho parlato molto e che ha fatto crescere la mia passione per l’allenamento. Da quando ho iniziato ad oggi, il mio riferimento principale è Guardiola. Sono anche cresciuto con Mourinho, che ha cambiato il modo di allenare, ha cambiato la leadership nel calcio. Adobbiamo giocareper. Dobbiamoquesta ambizione. La leadership per me è una cosa molto importante. Io sono ...

