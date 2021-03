Cristina Marino | ecco chi è la compagna di Luca Argentero

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 marzo 2021) Sappiamo che è ladell’attore, oggi ospite nella trasmissione ‘Canzone segreta’ il nuovo show di Rai Uno, ma chi è veramente? Influencer con la passione della moda e del fitness è una ragazza di 30 anni che ama praticare sport e prendersi cura di se e del suo corpo. La sua carriera inizia in un film Forse non tutti sanno cheha iniziato la sua carriera recitando nel film ‘Amore 14‘ e successivamente ha preso parte a diverse pellicole, come ‘Natale ai Caraibi’ ed è proprio durante le riprese di questo film che ha conosciuto– credit: TIMgate La storia ...