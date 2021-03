Covid: 21 anni di reclusione rischia chi ha sintomi ma non si isola (Di venerdì 12 marzo 2021) Con il Covid non si scherza affatto e non parliamo solo della pandemia in quanto malattia. Infatti non si scherza nemmeno sulle severissime misure che vengono stabilite per chi si rende responsabile di violazioni alle norme sulla sicurezza e di comportamenti non in linea con lo stadio attuale dell'emergenza. Si rischia addirittura la galera e pure per molti anni. Sanzioni penali per chi trasgredisce le regole Ci sono conseguenze anche penali per chi non si adegua alle regole di contenimento del Coronavirus. Uscire di casa se in zona rossa, necessita di autocertificazione. Si tratta dei tristemente famosi fogli con cui gli italiani da inizio pandemia hanno a che fare. Bisogna giustificare alle forze dell'ordine il proprio spostamento da casa. Infatti si può uscire solo per motivi di lavoro, salute o urgenza. E le uscite devono essere ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 marzo 2021) Con ilnon si scherza affatto e non parliamo solo della pandemia in quanto malattia. Infatti non si scherza nemmeno sulle severissime misure che vengono stabilite per chi si rende responsabile di violazioni alle norme sulla sicurezza e di comportamenti non in linea con lo stadio attuale dell'emergenza. Siaddirittura la galera e pure per molti. Sanzioni penali per chi trasgredisce le regole Ci sono conseguenze anche penali per chi non si adegua alle regole di contenimento del Coronavirus. Uscire di casa se in zona rossa, necessita di autocertificazione. Si tratta dei tristemente famosi fogli con cui gli italiani da inizio pandemia hanno a che fare. Bisogna giustificare alle forze dell'ordine il proprio spostamento da casa. Infatti si può uscire solo per motivi di lavoro, salute o urgenza. E le uscite devono essere ...

