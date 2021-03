Ricerca, Enea lancia la “Vertical Pharmacy”: piante ad alto contenuto di principi attivi (Di giovedì 11 marzo 2021) Realizzare una sorta di Vertical Pharmacy per coltivare erbe officinali ad alto contenuto di principi attivi da destinare alla produzione di farmaci e integratori. Questo l’obiettivo della collaborazione tra Enea e Idromeccanica Lucchini Spa che utilizza la Vertical Farm come ecosistema perfetto per produrre specie alimentari piu’ nutrienti e salutari, isolando l’ambiente da patogeni e inquinanti esterni. “I sistemi altamente tecnologici ed automatizzati di questo tipo di farm che sfruttano l’illuminazione a led per coltivazioni fuori suolo sono in grado di ricreare le condizioni ambientali perfette per ottimizzare la crescita delle piante, massimizzare i loro nutrienti e aumentarne la produzione, grazie alla coltivazione su piu’ cicli ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Realizzare una sorta diper coltivare erbe officinali addida destinare alla produzione di farmaci e integratori. Questo l’obiettivo della collaborazione trae Idromeccanica Lucchini Spa che utilizza laFarm come ecosistema perfetto per produrre specie alimentari piu’ nutrienti e salutari, isolando l’ambiente da patogeni e inquinanti esterni. “I sistemi altamente tecnologici ed automatizzati di questo tipo di farm che sfruttano l’illuminazione a led per coltivazioni fuori suolo sono in grado di ricreare le condizioni ambientali perfette per ottimizzare la crescita delle, massimizzare i loro nutrienti e aumentarne la produzione, grazie alla coltivazione su piu’ cicli ...

