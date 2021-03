Pd: Letta scioglie la riserva. Sarà segretario con l’unanimità dell’Assemblea (Di giovedì 11 marzo 2021) La maggioranza conta nel fatto che l'assemblea di domenica prossima, 14 marzo, possa dare il via libera all'ex premier con voto praticamente unanime. I segnali per uno scenario di questo tipo ci sono tutti: lo sbarco a Roma di Letta, nel pomeriggio, in arrivo da Parigi. E la dichiarazione del segretario dimissionario, Nicola Zingaretti, con il virtuale passaggio di consegne L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 marzo 2021) La maggioranza conta nel fatto che l'assemblea di domenica prossima, 14 marzo, possa dare il via libera all'ex premier con voto praticamente unanime. I segnali per uno scenario di questo tipo ci sono tutti: lo sbarco a Roma di, nel pomeriggio, in arrivo da Parigi. E la dichiarazione deldimissionario, Nicola Zingaretti, con il virtuale passaggio di consegne L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Pd: Letta scioglie la riserva. Sarà segretario con l’unanimità dell’Assemblea - CarloF0554ti : Letta scioglie la riserva: accetta di fare il segretario del Milan - SignorVVolf : @EnricoLetta domani, venerdì, giornata di #propagandalive, scioglie la riserva per segretario del #pd. Nel frattemp… - salvatoretoto55 : RT @orangehorse_: Ok Letta e tutto quanto, ma il nostro amatissimo @GiuseppeConteIT quando scioglie la riserva? Qui siamo in attesa eh. - orangehorse_ : Ok Letta e tutto quanto, ma il nostro amatissimo @GiuseppeConteIT quando scioglie la riserva? Qui siamo in attesa eh. -

Ultime Notizie dalla rete : Letta scioglie Pd, Letta prepara la svolta: rivedere il patto con M5S. E nelle città candidati diversi Il Messaggero Endorsement di Zingaretti a Letta, "E' la soluzione più forte" AGI - Enrico Letta rientra a Roma. In attesa dell'Assemblea nazionale del Pd, che salvo sorprese domenica dovrebbe incoronarlo nuovo segretario del partito, si attende che l'ex premier sciolga la rise ...

Segretario Pd, Zingaretti "vota" Letta. Annuncio dell'ex premier l’annuncio di Enrico Letta Enrico Letta, appena arrivato a Roma, ha annunciato in alcune dichiarazioni riportate dall”Ansa’: “Domani sciolgo la riserva“. L’ex premier, chiamato a ...

AGI - Enrico Letta rientra a Roma. In attesa dell'Assemblea nazionale del Pd, che salvo sorprese domenica dovrebbe incoronarlo nuovo segretario del partito, si attende che l'ex premier sciolga la rise ...l’annuncio di Enrico Letta Enrico Letta, appena arrivato a Roma, ha annunciato in alcune dichiarazioni riportate dall”Ansa’: “Domani sciolgo la riserva“. L’ex premier, chiamato a ...