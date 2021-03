Cda Rai | illustrati palinsesti estivi e adeguamenti per sviluppo canale 4K

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il regolamento per l'elezione del rappresentante dei dipendenti nel prossimo consiglio di amministrazione Rai è stato oggetto di discussione nella riunione del cda della tv pubblica che si è da poco conclusa. Il testo messo a punto nel 2018, quando per la prima volta è stato eletto il rappresentante dei dipendenti previsto dalla riforma varata dal governo Renzi, sarà emendato - secondo quanto si apprende - per adeguare le procedure alle...

danielapapa71 : Dai forza rinnovate il CDA della #rai così ci liberiamo di Salini. Grazie #striscialanotizia - Oblomov58 : @OmbraDuca @RaffaAngela Guarda che l'attuale CDA è stato nominato da 5 stelle e Lega. Sono loro i partiti che hanno… - PoliticaNewsNow : Rai: Anzaldi (Iv), “Perché Presidenti Camere ancora inadempienti su nuovo Cda?” - MIBrutus : RT @Michele_Anzaldi: Casalino e i cancri del Pd. Anzaldi: 'Partire da questo schifoso incidente per cambiare Cda Rai' - RBeccarello : RT @Michele_Anzaldi: Casalino e i cancri del Pd. Anzaldi: 'Partire da questo schifoso incidente per cambiare Cda Rai' -

All'inviato di "Scoglio 24" Pinuccio, l'onorevole Anzaldi spiega: "Politicamente è una situazione surreale , poiché sarebbe ildi tre governi fa ad approvare il palinsesto per la nuova". ...'Mentre ilsi appresta nella seduta di oggi, come riferisce 'Il Foglio', a dare il via libera al regolamento che avvia la nomina del nuovo consigliere di amministrazione scelto dai dipendenti, i ...Il Consiglio di Amministrazione della Rai è in scadenza, ma il Parlamento non si muove, come spiega al nostro Pinuccio il segretario della Commissione di Vigilanza Michele Anzaldi. Uno stallo che ...Il cda Rai ha analizzato il regolamento per l’elezione del componente del consiglio d’amministrazione espresso dall’assemblea dei dipendenti ma – a quanto apprende AdgInforma.it – non lo ha approvato ...