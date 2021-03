Musiala ha scelto la Germania | «Southgate era deluso»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 marzo 2021), attaccante del Bayern Monaco, ha raccontato la reazione didopo aver saputo della sua volontà di giocare per la nazionale tedesca Jamal, fresco del primo contratto da professionista con il Bayern Monaco, ha raccontato la reazione del ct inglese Garethdopo aver saputo della sua volontà di giocare per la nazionale tedesca. «Quando ho preso la mia decisione volevo parlare con il direttore tecnico della FA eper spiegare i motivi che mi hanno spinto a puntare sulla. Loro erano un po’ delusi ma hanno capito la mia scelta e mi hanno fatto i migliori auguri per il mio futuro. Sono stato davvero contento della loro reazione, sono dei veri sportivi». Leggi su Calcionews24.com