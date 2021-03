LIVE – Sinner-Gaston 6-4 0-0 | Atp Marsiglia 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ile latestuale del match tra Jannike Hugo, valevole per il secondo turno dell’Atp 250 di. L’azzurro ha sconfitto Gregoire Barrere all’esordio, tutt’altro che agevolmente, e proverà a superare il fautore dell’eliminazione di Dennis Novak. Impegno da non sottovalutare per l’altoatesino, considerando l’imprevedibilità del francese. Sportface.it vi accompagnerà tramite aggiornamenti in tempo reale, non prima dalle ore 17.30 di mercoledì 10 marzo. egui ilsu Sportface.it PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI IL TABELLONE AGGIORNA LA6-4 *0-0 SECONDO SET – Inizia la seconda ...

Advertising

sportface2016 : LIVE - A #Marsiglia #Sinner si aggiudica il primo set con #Gaston - zazoomblog : LIVE Sinner-Gaston 2-2 ATP Marsiglia 2021 in DIRETTA: match equilibrato nel 1° set - #Sinner-Gaston #Marsiglia… - sportface2016 : LIVE - A #Marsiglia tra poco in campo Jannik #Sinner contro Gaston: segui il LIVE del secondo turno #Atp - OA_Sport : #TENNIS Seguite con noi la DIRETTA #LIVE di Sinner-Gaston: l'altoatesino si gioca l'accesso ai quarti di finale del… - matmosciatti11 : RT @Alenize82: Alle 19.15 live su #Twitch con quel losco figuro di @matmosciatti11 (rientrato da Gran Canaria) e @Ladal17 #tennis #sinner… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

... mentre attraverso il servizio di- Streaming di 'Eurosport Player' - accessibile da PC, ... i fan fanno la fila UN ORA FA Australian Open Berrettini,, Fognini, Errani & C: il meglio degli ...Australian Open in- Streaming, offerta speciale! Un mese a 0.99 2. Il match di cartello Nei ... Ha vinto anche Denis Shapovalov rilassandosi, dopo le cinque camicie con, contro Tomic: 6 - 1 ...Dopo 404 giorni di assenza dai campi, Roger Federer torna in campo a Doha. Sfiderà Dan Evans. Alle 17:30 in campo Sinner a Marsiglia ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33: Si dovrà attendere prima di veder scendere in campo Sinner contro Gaston, dal momento che è in corso il match tra Khachanov e McDonald, con il russo ch ...