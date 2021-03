LIVE America’s Cup in DIRETTA | Luna Rossa | serve l’impresa Vento più forte del previsto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.49 Anche le previsioni meteo si sono rivelate completamente inattendibili. Erano attesi 10 nodi, in realtà gli organizzatori parlano di condizioni tra 12 e 15 nodi, dunquemedio, quello preferito da Emirates Team New Zealand. Anche le previsioni per i prossimi giorni si sono ribaltate: daleggero si è passati quasi sempre a condizioni dai 13 nodi in su. Insomma, davvero non ha più senso affidarsi alle previsioni meteo dei siti neozelandesi: non sono attendibili, ogni giorno forniscono dati differenti e spesso in antitesi. 3.46 E’ incredibile la partita a scacchi che si sta giocando ad Auckland. Ieri era stato annunciato pubblicamente che si sarebbe gareggiato sul campo di regata A. Oggi invece si è deciso di competere sul campo E, ovviamente dopo aver verificato ...