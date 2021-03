Se vuole tornare ad avere il Napoli competitivo, De Laurentiis faccia come Ulisse (Di martedì 9 marzo 2021) La notizia data oggi dal Corriere dello Sport, a proposito della proposta d’ingaggio del Napoli a Insigne, fa finalmente luce sulle intenzioni del Calcio Napoli. E, per quel che ci riguarda, ci consente di comprendere che il club si è finalmente reso conto di aver troppo a lungo vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Il Napoli – ha scritto il Corsport – ha proposto a Insigne un rinnovo con un ingaggio ribassato di circa il 40%: da 4 milioni netti a 2,5 a stagione. Per un quadriennale che coprirebbe il periodo 2022-2026. Nel 2022, Insigne avrà 31 anni. Il Napoli non può permettersi di commettere l’errore – dati alla mano – effettuato con Mertens. Il Napoli si è appesantito, lo abbiamo scritto molte volte. Sia con acquisti sbagliati, ma questo riguarda solo le ultime sessioni di mercato a partire ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) La notizia data oggi dal Corriere dello Sport, a proposito della proposta d’ingaggio dela Insigne, fa finalmente luce sulle intenzioni del Calcio. E, per quel che ci riguarda, ci consente di comprendere che il club si è finalmente reso conto di aver troppo a lungo vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Il– ha scritto il Corsport – ha proposto a Insigne un rinnovo con un ingaggio ribassato di circa il 40%: da 4 milioni netti a 2,5 a stagione. Per un quadriennale che coprirebbe il periodo 2022-2026. Nel 2022, Insigne avrà 31 anni. Ilnon può permettersi di commettere l’errore – dati alla mano – effettuato con Mertens. Ilsi è appesantito, lo abbiamo scritto molte volte. Sia con acquisti sbagliati, ma questo riguarda solo le ultime sessioni di mercato a partire ...

Advertising

napolista : Se vuole tornare ad avere il Napoli competitivo, De Laurentiis faccia come Ulisse La proposta quasi dimezzata di i… - Elsa34477365 : Entro in un negozio, sono l'unica cliente, provo un paio di capi, poi chiacchero per un'ora con la commessa dell'at… - 2epicfail : @Followy26945611 Ma le tue impressioni da fan su che? Su 2 storie sulle quali hai montato il possibile ritorno. Ma… - euronewsit : @SaveChildrenIT: 86% dei bambini rifugiati non vuole tornare in #Siria. L'ong pubblica un rapporto per i 10 anni de… - 2epicfail : @Followy26945611 Esprimi le tue perplessità su qualcosa che non c'è proprio più. Ha scritto che vuole tornare con l… -