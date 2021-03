Prof. Mariani: «La carriera di Ghoulam non è a rischio, tornerà quello di prima» (Di martedì 9 marzo 2021) Il Professor Mariani, che ieri ha operato Faouzi Ghoulam a Villa Stuart, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. «L’operazione è andata bene, abbiamo riparato tutto. La sua carriera non è a rischio. Ghoulam tornerà quello di prima. A fine intervento ha ringraziato tutta l’equipe: è stato un gesto insolito, mi ha commosso». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) Ilessor, che ieri ha operato Faouzia Villa Stuart, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. «L’operazione è andata bene, abbiamo riparato tutto. La suanon è adi. A fine intervento ha ringraziato tutta l’equipe: è stato un gesto insolito, mi ha commosso». L'articolo ilNapolista.

