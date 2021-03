Haaland da urlo | nessuno come lui a 20 anni

(Di martedì 9 marzo 2021) Erlingha sfondato il muro dei 100 gol tra i professionisti:ci era mai riuscito a soli vent’. La statistica Erlingnon smette di stupire. Il suo trasferimento al Borussia Dortmund gli ha permesso di esprimersi con maggiore continuità anche in Champions League e attirare le attenzioni dei top club europei. L’attaccante norvegese, a soli vent’, ha raggiunto quota 100 gol tra i professionisti. Numeri impressionanti e inediti.ci era riuscito, nemmeno Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Haaland urlo

Sport Fanpage

Erlingha sfondato il muro dei 100 gol tra i professionisti: nessuno ci era mai riuscito a soli vent'anni. La ...Una settimana daper Erling Brutche dopo aver segnato una magnifica doppietta contro il Siviglia negli ottavi di finale di Champions League consacrandosi ulteriormente come bomber di oggi e di domani ha ...Mentre la stagione 2020/2021 della Serie A si appresta ad entrare nelle sue settimane decisive, ripercorriamo l'andamento dei migliori classe 2000 visti in campo.Numeri da urlo per Cristiano Ronaldo: 47 gol nelle ultime 47 gare di Serie A. La statistica incredibile di CR7 ...