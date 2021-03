Champions League, Juventus-Porto: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 9 marzo 2021) Questa sera alle 21:00, all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus è costretta a vincere per ribaltare il 2-1 dell’andata contro il Porto di Sergio Conceicao. Nel ritorno degli ottavi di Champions, la squadra di Andrea Pirlo è chiamata a ripetere la buona prestazione di domenica nel convincente 3-1 contro la Lazio ma questa sera dovrà fare a meno di alcune pedine importanti. Juventus-Porto mette di fronte due formazioni che faticano nei rispettivi campionati: il Porto è secondo a +2 sul Braga con una partita in meno e vede scappare a +10 uno Sporting ancora imbattuto in Primeira Liga. I bianconeri continuano a inseguire il decimo scudetto consecutivo ma la classifica li vede terzi (seppur con una partita in meno) e a -10 dall’Inter primo e -4 dal Milan secondo. Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Questa sera alle 21:00, all’Allianz Stadium di Torino, laè costretta a vincere per ribaltare il 2-1 dell’andata contro ildi Sergio Conceicao. Nel ritorno degli ottavi di, la squadra di Andrea Pirlo è chiamata a ripetere la buona prestazione di domenica nel convincente 3-1 contro la Lazio ma questa sera dovrà fare a meno di alcune pedine importanti.mette di fronte dueche faticano nei rispettivi campionati: ilè secondo a +2 sul Braga con una partita in meno e vede scappare a +10 uno Sporting ancora imbattuto in Primeira Liga. I bianconeri continuano a inseguire il decimo scudetto consecutivo ma la classifica li vede terzi (seppur con una partita in meno) e a -10 dall’Inter primo e -4 dal Milan secondo. Le ...

Advertising

SkySport : Champions League JUVENTUS-PORTO Alle 20.45 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 #SkySport #SkyUCL - andrewsword2 : RT @EdoardoMecca1: Non fingete che sia tutto normale. Stasera c’è la Champions League. Stasera c’è da ribaltare un risultato. Stasera c’è l… - SkySport : Juve, quante volte è riuscita la rimonta in Champions League dopo un ko 2-1 all'andata - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Juve, #Ronaldo carica: 'Fino alla fine!' - XinXianLi69 : Dovete darvi una calmata porcoddio, mi sembra il minimo per l'Inter stare al vertice della Serie A per come stanno… -