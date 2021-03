Insigne è tornato a fare il capitano del suo Napoli

(Di lunedì 8 marzo 2021), con la prestazione di ieri contro il Bologna, ha risposto a quanti, tra cui Dotto, lo hanno duramente criticato dopo il suo sfogo della settimana scorsa in cui aveva definito il“una squadra di m….”.questa squadra se l’è ripresa, ha dimostrato che può esserne il. Lo sfogo post Sassuolo è stato quello di ogni tifoso azzurro che vede svanire due punti per l’ennesimo coup de théàtre di una compagnia di polli. Unrisponde delle sue azioni e lo fa sul campo, ieri con due goal ha sancito- se ce ne fosse ancora bisogno- di essere il talento più forte italiano dalla trequarti in su ed ora prova a trainare unautolesionista lì dove gli spetta, tra le prime quattro posizioni della Serie A. Lorenzo ha pagato sempre per i suoi errori dal famoso “va ...

Il discorso vale per il Milan , che vincendo a Verona èa soli 3 punti dalla capolista, per ... Inoltre sono arrivate risposte importanti dai leader del gruppo,su tutti, ma anche ...La vittoria che serviva. Ha rasserenato, autore di una gran doppietta, dopo l'agitato post partita di Reggio Emilia. Darà la carica a Osimhen,al gol esattamente dopo quattro mesi. Ha riportato il Napoli a tre punti dal ...Dopo l’amaro pareggio con il Sassuolo, i l Napoli torna subito a vincere imponendosi in casa contro il Bologna . Finisce 3-1 grazie alla doppietta di Insigne ...Grande attesa per il big match di stasera tra Inter e Atalanta, che può segnare una tappa decisiva nella corsa allo scudetto - Ma il Milan espugna Verona e non molla e anche Roma e Napoli tornano alla ...