Imprenditoria agricola femminile | sguardo al futuro

(Di lunedì 8 marzo 2021) . In occasione della Giornata internazionale della donna, si fa il punto sulle donne e il mondo del lavoro Confagricoltura Donna dunque fa il punto sull'in occasione dell'8 marzo: Il migliore augurio in occasione della festa della donna è che ci si renda conto dell'importanza della componente L'articolo proviene da Webmagazine24.

...Cuneo celebra la capacità delle donne di coniugare nell'attività imprenditorialela sfida ... dei servizi e del commercio: è la fotografia 2020 dell'femminile nella Granda, emersa ...Le donne di Confagricoltura chiedono "un concreto impegno per l'femminile. Vorremmo ... potrebbero aumentare i raccolti dal 20 al 30% e la produzionetotale passerebbe dal 2,5 al ...L'analisi della Camera di Commercio di Venezia Rovigo in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne ...In Valtellina e Valchiavenna il record lombardo dell’imprenditoria femminile in rosa: e anche in agricoltura le donne sono oggi alla guida di aziende innovative e multifunzionali ...