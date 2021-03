I timori di Merkel e lo scontro tra Stati membri | perché neanche Sputnik può risolvere i problemi sui vaccini dell’Europa

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 marzo 2021) Per l’agenzia del farmaco europea (Ema), l’approvazione del vaccino russoV contro il Coronavirus è l’incarico più politicamente delicato che poteva capitare. I primi dati sono arrivati ??sulle scrivanie dell’Ema giovedì, ma nell’Ungheria di Viktor Orbán l’agenzia del farmaco locale l’ha già approvato, mentre Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia valutano di fare lo stesso. Al contrario, la Polonia e i tre Paesi baltici, storicamente diffidenti (per non dire nemici) nei confronti della Russia, sono dichiaratamente ostili verso loV e mettono in guardia gli alleati da quello che considerano un grimaldello geopolitico con cui il Cremlino vuole allargare le divisioni all’interno dell’Ue. La scelta di valutare il vaccino russo però è supportata dainfluenti, in particolare la Germania – il ...