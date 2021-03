METEO: altra neve in arrivo sull’Italia. Ecco tutti i dettagli (Di domenica 7 marzo 2021) La neve è tornata a cadere in questo weekend su alcune parti di Alpi e Appennini, a seguito dell’intrusione d’aria moderatamente fredda che ha sospinto un veloce impulso perturbato. Il clima è tornato quello tipico del periodo e ci accompagnerà ancora per alcuni giorni. Foto di repertorioDopo una brevissima tregua, una nuova perturbazione accorre da ovest e interagirà anch’essa con nuove interferenze d’aria fredda in arrivo dall’Europa Settentrionale. Il richiamo d’aria un po’ più fredda da nord/est sarà alla base di un previsto abbassamento della quota neve nei primi giorni della settimana. L’instabilità atmosferica, con le precipitazioni associate, riguarderà più che altro la dorsale appenninica centro-meridionale, mentre le Alpi dovrebbero invece rimanere escluse da significativi fenomeni. La neve imbiancherà i ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 7 marzo 2021) Laè tornata a cadere in questo weekend su alcune parti di Alpi e Appennini, a seguito dell’intrusione d’aria moderatamente fredda che ha sospinto un veloce impulso perturbato. Il clima è tornato quello tipico del periodo e ci accompagnerà ancora per alcuni giorni. Foto di repertorioDopo una brevissima tregua, una nuova perturbazione accorre da ovest e interagirà anch’essa con nuove interferenze d’aria fredda indall’Europa Settentrionale. Il richiamo d’aria un po’ più fredda da nord/est sarà alla base di un previsto abbassamento della quotanei primi giorni della settimana. L’instabilità atmosferica, con le precipitazioni associate, riguarderà più che altro la dorsale appenninica centro-meridionale, mentre le Alpi dovrebbero invece rimanere escluse da significativi fenomeni. Laimbiancherà i ...

