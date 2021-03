Uno dei capitoli più brillanti della scienza: la scoperta dei vaccini (Di sabato 6 marzo 2021) È l’argomento più importante del momento. È il tema del giorno. In queste settimane è iniziata, in Italia come in altri Paesi, la campagna vaccinale. Finalmente sembra esserci una speranza per la fine della pandemia e il ritorno alla normalità. Fin da quando sono nati alla fine del Settecento, i vaccini hanno rivoluzionato la storia della medicina e degli studi di immunologia. Da allora si è imparato a “conoscere” con le regole della scienza: è vero quello che è dimostrato e confermato da altri e successive ricerche possono integrare e migliorare quello che oggi riteniamo verità scientifica. Così come la scienza in generale, anche l’evoluzione della conoscenza in Medicina non avviene perciò secondo un percorso evolutivo costante, ma è fatto di svolte e ripensamenti, di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 marzo 2021) È l’argomento più importante del momento. È il tema del giorno. In queste settimane è iniziata, in Italia come in altri Paesi, la campagna vaccinale. Finalmente sembra esserci una speranza per la finepandemia e il ritorno alla normalità. Fin da quando sono nati alla fine del Settecento, ihanno rivoluzionato la storiamedicina e degli studi di immunologia. Da allora si è imparato a “conoscere” con le regole: è vero quello che è dimostrato e confermato da altri e successive ricerche possono integrare e migliorare quello che oggi riteniamo verità scientifica. Così come lain generale, anche l’evoluzioneconoscenza in Medicina non avviene perciò secondo un percorso evolutivo costante, ma è fatto di svolte e ripensamenti, di ...

