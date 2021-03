LIVE Sci di fondo, 30 km donne Mondiali in DIRETTA: Johaug vince l’oro, scandinave e Stadlober per il podio (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:00 Decima Hennig, poi Ishida ottima undicesima e Kirpichenko dodicesima. 13:59 Si è fatta parecchio male Karlsson cadendo dopo il traguardo. Apprensione per le sue condizioni mentre arrivano Kalvaa, Tiril Udnes Weng, per la Norvegia, poi Parmakoski per la Finlandia e la prima russa, Sorina. 13:58 Weng d’argento! Karlsson sbaglia strategia rimanendo sul suo stesso binario, lo cambia e non riesce ad agganciarla, poi Andersson e Stadlober. 13:57 Le svedesi cercano di tenere, ma guadagna alcuni metri la norvegese, potrebbe essere doppietta. 13:56 Parte Heidi Weng! 13:56 Un paio di secondi di vantaggio per le scandinave su Stadlober. 13:55 THERESE Johaug vince LA QUARTA MEDAGLIA D’ORO A OBERSTDORF! E ora vedremo la lotta per ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:00 Decima Hennig, poi Ishida ottima undicesima e Kirpichenko dodicesima. 13:59 Si è fatta parecchio male Karlsson cadendo dopo il traguardo. Apprensione per le sue condizioni mentre arrivano Kalvaa, Tiril Udnes Weng, per la Norvegia, poi Parmakoski per la Finlandia e la prima russa, Sorina. 13:58 Weng d’argento! Karlsson sbaglia strategia rimanendo sul suo stesso binario, lo cambia e non riesce ad agganciarla, poi Andersson e. 13:57 Le svedesi cercano di tenere, ma guadagna alcuni metri la norvegese, potrebbe essere doppietta. 13:56 Parte Heidi Weng! 13:56 Un paio di secondi di vantaggio per lesu. 13:55 THERESELA QUARTA MEDAGLIA D’ORO A OBERSTDORF! E ora vedremo la lotta per ...

