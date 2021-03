Ivana Icardi in dolce attesa è divina Occhi di ghiaccio e un lato A epico – FOTO

Ultime Notizie dalla rete : Ivana Icardi

Non è mai trasandata o sciatta negli scatti che condivide con i suoi fan. Anche in casa è una bellezza unica, meraviglia in dolce attesa Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daRivero (@ivannaicardi) Aveva dato l'annuncio sui ...... è riuscita a mantenere compattezza e solidità negando alcuna responsabilità nella distanza tra il marito e la sorella. Dallo strappo al successo die Wanda Nara Ha trasferito i suoi ...Icardi festeggia il suo 28esimo compleanno e i successi sul campo e fuori: ormai Wanda Nara ha conquistato una celebrità planetaria, sapendo trasformare in opportunità le difficoltà ...