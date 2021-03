Blockchain e fantacalcio | nuovo round per Sorare

SignorShark : @milanista81 @SorareHQ Sorare è un gioco tipo fantacalcio basato su blockchain. Mi sta piacendo un sacco, vendendo… - cryptocafe_it : Nasce, grazie ad una collaborazione tra #Ubisoft e la Pro Legue del #calcio belga, #OneShotLeague . Una modalità di… - Andreacocco87 : #Sorare, la startup per giocare al fantacalcio con la blockchain, chiude un nuovo round di finanziamento da 40 mili… - ItaliaStartUp_ : Griezmann entra nel fantacalcio con la blockchain di Sorare: investimento da 40 milioni di euro - Il Gazzettino - Andreacocco87 : Nuovo round da 40 milioni per la startup del #fantacalcio su blockchain @sole24ore -

Anche Antoine Griezmann nella compagine di investitori che ha portato Sorare, la start up francese che applica laal gioco dele del collezionismo di figurine, a chiudere un nuovo round di investimento da 40 milioni di euro. L'attaccante del Barcellona non è il solo campione ad aver deciso ...Ultime calcio - Anche Antoine Griezmann nella compagine di investitori che ha portato Sorare, la start up francese che applica laal gioco dele del collezionismo di figurine, a chiudere un nuovo round di investimento da 40 milioni di euro. L'attaccante del Barcellona non è il solo campione ad aver deciso ...Nuovo round da 40 mln di euro per Sorare, la startup di fantacalcio con blockchain: tra gli investitori anche i grandi campioni come Griezmann e Piqué Sorare, la startup per giocare al fantacalcio con ...È in arrivo One Shot League, un nuovo gioco di fantacalcio basato sulla blockchain di Sorare. L’iniziativa è di Pro League e Ubisoft, dalla cui collaborazione è nato per l’appunto lo sviluppo del nuov ...