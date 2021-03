Decreto Sostegno, sospensione delle cartelle fino al 30 aprile (Di venerdì 5 marzo 2021) La bozza del Decreto Sostegno: sospensione delle cartelle fino al prossimo 30 aprile. Le altre misure inserite nel provvedimento. Decreto Sostegno, le scadenze per i versamenti legati alle cartelle esattoriali sono sospese fino al prossimo 30 marzo. La cattiva notizia è però che dall’inizio del mese di marzo saranno notificati i nuovi atti. Le scadenze attualmente sospese dovranno essere saldate entro sessanta giorni la scadenza della sospensione. Decreto Sostegno, sospensione delle cartelle fino al prossimo 30 aprile Si tratta delle ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021) La bozza delal prossimo 30. Le altre misure inserite nel provvedimento., le scadenze per i versamenti legati alleesattoriali sono sospeseal prossimo 30 marzo. La cattiva notizia è però che dall’inizio del mese di marzo saranno notificati i nuovi atti. Le scadenze attualmente sospese dovranno essere saldate entro sessanta giorni la scadenza dellaal prossimo 30Si tratta...

