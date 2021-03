De Luca | “Elezioni rinviate a ottobre? Decisione grave ed irresponsabile”

Leggi su dire

(Di venerdì 5 marzo 2021) NAPOLI – “Il governo ha assunto una decisione sbagliata, grave e irresponsabile spostando la data delle elezioni amministrative. È una tornata elettorale importante, milioni di cittadini saranno chiamati al voto per una tornata che prevede i ballottaggi“. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “Stanno pensando di far votare il 4 ottobre, il che significa presentare le liste il 4 settembre. Ancora una volta – sottolinea – quelli che dovrebbero essere mesi dedicati solo alla scuola vedranno una totale distrazione delle istituzioni rispetto al problema della scuola. È di una gravità unica. L’unica finestra tranquilla sarebbe quella compresa tra fine giugno e la prima decade di luglio”. “Come avvenuto lo scorso anno – avverte De Luca – la politica politicante calpesta la dignità del mondo della scuola”.