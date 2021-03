Lombardia in arancione rafforzato fino al 14 marzo. Chiuse tutte le scuole (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar – Lombardia in zona arancione rafforzato dalla mezzanotte di oggi, Chiuse tutte le scuole, eccetto i nidi: il governatore Attilio Fontana firma l’ordinanza. Le nuove restrizioni saranno in vigore fino al 14 marzo. La decisione si deve all’aumento dei ricoveri per Covid-19. Dati alla mano. attualmente negli ospedali lombardi ci sono 4.545 ricoverati per Covid e 532 ricoverati in terapia intensiva, 26 in più nella sola mattinata di oggi. Ma le restrizioni, spiega il governatore, servono pure a “preservare le aree meno colpite“. Tutti gli studenti della Lombardia dunque dovranno seguire la didattica a distanza. L’ordinanza di Fontana: Lombardia in arancione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar –in zonadalla mezzanotte di oggi,le, eccetto i nidi: il governatore Attilio Fontana firma l’ordinanza. Le nuove restrizioni saranno in vigoreal 14. La decisione si deve all’aumento dei ricoveri per Covid-19. Dati alla mano. attualmente negli ospedali lombardi ci sono 4.545 ricoverati per Covid e 532 ricoverati in terapia intensiva, 26 in più nella sola mattinata di oggi. Ma le restrizioni, spiega il governatore, servono pure a “preservare le aree meno colpite“. Tutti gli studenti delladunque dovranno seguire la didattica a distanza. L’ordinanza di Fontana:in...

